Свешников Владимир Иванович
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1770
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Свешников Иван Григорьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1796
Рождение ребёнка
1797
Сын: Свешников Леон Владимирович
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Свешников Никита Владимирович
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Свешникова) Марья Владимировна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Свешникова) Настасья Владимировна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Свешников Гаврила Владимирович
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Анисья Ивановна