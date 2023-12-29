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Свешников Владимир Иванович

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1770

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Свешников Иван Григорьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1796

Жена: Свешникова (Свешникова) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Свешников Леон Владимирович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Свешников Никита Владимирович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Свешникова) Марья Владимировна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Свешникова) Настасья Владимировна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Свешников Гаврила Владимирович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Анисья Ивановна

Смерть
1811

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