Свешникова (Свешникова) Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Анисья Ивановна

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1796

Муж: Свешников Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Свешников Леон Владимирович

Отец ребёнка: Свешников Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Свешников Никита Владимирович

Отец ребёнка: Свешников Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Свешникова) Марья Владимировна

Отец ребёнка: Свешников Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Свешникова) Настасья Владимировна

Отец ребёнка: Свешников Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Свешников Гаврила Владимирович

Отец ребёнка: Свешников Владимир Иванович

Смерть
После 1840

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