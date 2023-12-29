Свешникова (Свешникова) Анисья Ивановна
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1796
Рождение ребёнка
1797
Сын: Свешников Леон Владимирович
Отец ребёнка: Свешников Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Свешников Никита Владимирович
Отец ребёнка: Свешников Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Свешникова) Марья Владимировна
Отец ребёнка: Свешников Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Свешникова) Настасья Владимировна
Отец ребёнка: Свешников Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Свешников Гаврила Владимирович
Отец ребёнка: Свешников Владимир Иванович
Смерть
После 1840