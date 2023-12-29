Свешников Леон Владимирович
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1797
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1827
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Свешникова) Наталья Леоновна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Матрёна Григорьевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Свешникова) Прасковья Леоновна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Матрёна Григорьевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Свешников Василий Леонович
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Матрёна Григорьевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Свешников Порфирий Леонович
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Матрёна Григорьевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Свешников Андрей Леонович
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Матрёна Григорьевна