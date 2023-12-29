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Свешников Леон Владимирович

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1797

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Свешников Владимир Иванович

Мать: Свешникова (Свешникова) Анисья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1827

Жена: Свешникова (Свешникова) Матрёна Григорьевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Свешникова) Наталья Леоновна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Матрёна Григорьевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Свешникова) Прасковья Леоновна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Матрёна Григорьевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Свешников Василий Леонович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Матрёна Григорьевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Свешников Порфирий Леонович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Матрёна Григорьевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Свешников Андрей Леонович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Матрёна Григорьевна

Смерть
1845

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