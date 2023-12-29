Свешников Никита Владимирович
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1798
Дата смерти1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1824
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Свешникова) Александра Никитична
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Свешникова) Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Свешникова) Елена Никитична
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Прасковья Фёдоровна