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Свешников Никита Владимирович

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1798

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Свешников Владимир Иванович

Мать: Свешникова (Свешникова) Анисья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1824

Жена: Свешникова (Свешникова) Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Свешникова) Александра Никитична

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Свешникова) Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Свешников Захар Никитич

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Свешникова) Елена Никитична

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Прасковья Фёдоровна

Смерть
1875

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