Свешников Ефим Иванович
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1773
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Свешников Иван Григорьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1797
Рождение ребёнка
1798
Сын: Свешников Алексей Ефимович
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Свешникова) Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Свешников Александр Ефимович
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Свешникова) Анисья Ефимовна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Васильевна