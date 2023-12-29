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Свешников Ефим Иванович

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Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1773

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Свешников Иван Григорьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1797

Жена: Свешникова (Свешникова) Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Свешников Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Свешникова) Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Свешников Павел Ефимович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Свешников Александр Ефимович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Свешникова) Анисья Ефимовна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Васильевна

Смерть
1844

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