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Свешников Алексей Ефимович

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Свешников Ефим Иванович

Мать: Свешникова (Свешникова) Марья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1826

Жена: Свешникова (Свешникова) Анна Никитична

Рождение ребёнка
1827

Сын: Свешников Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Анна Никитична

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Свешникова) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Анна Никитична

Смерть
После 1860

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