Свешников Алексей Ефимович
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1826
Рождение ребёнка
1827
Сын: Свешников Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Анна Никитична
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Свешникова) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Анна Никитична
Смерть
После 1860