Свешников Павел Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвешников Павел Ефимович

Свешников Павел Ефимович

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Свешников Ефим Иванович

Мать: Свешникова Марья Васильевна

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1846

Жена: Свешникова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Свешникова Пелагея Алексеевна

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елена Павловна

Мать ребёнка: Свешникова Пелагея Алексеевна

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1870
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close