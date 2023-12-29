Свешников Павел Ефимович
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Свешникова Пелагея Алексеевна
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елена Павловна
Мать ребёнка: Свешникова Пелагея Алексеевна
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1870
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя