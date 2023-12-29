Свешников Александр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешников Александр Ефимович

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1880

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Свешников Ефим Иванович

Мать: Свешникова Марья Васильевна

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1846

Жена: Свешникова Настасья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Свешникова Настасья Афанасьевна

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
?.04.1850

Сын: Свешников Иван Александрович

Мать ребёнка: Свешникова Настасья Афанасьевна

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1880
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
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