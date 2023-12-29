Свешников Александр Ефимович
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Свешникова Настасья Афанасьевна
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
?.04.1850
Сын: Свешников Иван Александрович
Мать ребёнка: Свешникова Настасья Афанасьевна
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1880
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя