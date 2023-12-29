Свешникова (Свешникова) Настасья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Настасья Афанасьевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1829

Дата смерти

После 1890

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
1846

Муж: Свешников Александр Ефимович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Свешников Александр Ефимович

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
?.04.1850

Сын: Свешников Иван Александрович

Отец ребёнка: Свешников Александр Ефимович

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1890
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
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