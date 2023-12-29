Свешникова (Свешникова) Настасья Афанасьевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1829
Дата смертиПосле 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Свешников Александр Ефимович
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
?.04.1850
Сын: Свешников Иван Александрович
Отец ребёнка: Свешников Александр Ефимович
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1890
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя