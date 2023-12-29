Свешникова (Свешникова) Марья Васильевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1780
Дата смерти1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1797
Рождение ребёнка
1798
Сын: Свешников Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Свешников Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Свешникова) Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Свешников Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Свешников Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Свешников Александр Ефимович
Отец ребёнка: Свешников Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Свешникова) Анисья Ефимовна
Отец ребёнка: Свешников Ефим Иванович