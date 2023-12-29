Свешникова (Свешникова) Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Марья Васильевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1780

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1797

Муж: Свешников Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Свешников Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Свешников Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Свешникова) Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Свешников Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Свешников Павел Ефимович

Отец ребёнка: Свешников Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Свешников Александр Ефимович

Отец ребёнка: Свешников Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Свешникова) Анисья Ефимовна

Отец ребёнка: Свешников Ефим Иванович

Смерть
1848

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