Свешников Григорий Васильевич
Место рожденияДорогобуж, Царство Русское
Дата рождения1712
Дата смерти1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Свешников Василий Иванович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Елисеева (Свешникова) Меланья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Свешников Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Свешников Федот Григорьевич
Мать ребёнка: не указана