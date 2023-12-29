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Свешников Григорий Васильевич

Место рождения

Дорогобуж, Царство Русское

Дата рождения

1712

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Свешников Василий Иванович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Елисеева (Свешникова) Меланья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Свешников Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Свешников Федот Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1763

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