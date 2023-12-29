Свешников Гаврила Иванович
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1767
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Свешников Иван Григорьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1798
Рождение ребёнка
1799
Сын: Свешников Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Свешникова) Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Свешников Симон Гаврилович
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Аксинья Григорьевна