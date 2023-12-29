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Свешников Гаврила Иванович

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Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1767

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Свешников Иван Григорьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1798

Жена: Свешникова (Свешникова) Аксинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Свешников Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Аксинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Свешникова) Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Аксинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Свешников Симон Гаврилович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Аксинья Григорьевна

Смерть
1824

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