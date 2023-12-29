Свешников Алексей Гаврилович
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1799
Дата смерти1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1826
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Свешникова) Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Елисеевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Свешников Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Елисеевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Свешников Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Елисеевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Свешников Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Елисеевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Свешникова) Марья Алексеевна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Елисеевна