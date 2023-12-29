Свешников Алексей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвешников Алексей Гаврилович

Свешников Алексей Гаврилович

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1799

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Свешников Гаврила Иванович

Мать: Свешникова (Свешникова) Аксинья Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1826

Жена: Свешникова (Свешникова) Марья Елисеевна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Свешникова) Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Елисеевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Свешников Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Елисеевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Свешников Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Елисеевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Свешников Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Елисеевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Свешникова) Марья Алексеевна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Елисеевна

Смерть
1863

Мы используем куки для улучшения работы сайта.