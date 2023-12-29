Свешникова (Свешникова) Аксинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Аксинья Григорьевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1774

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1798

Муж: Свешников Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Свешников Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Свешников Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Свешникова) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Свешников Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Свешников Симон Гаврилович

Отец ребёнка: Свешников Гаврила Иванович

Смерть
После 1840

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