Свешникова (Свешникова) Аксинья Григорьевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1774
Дата смертиПосле 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1798
Рождение ребёнка
1799
Сын: Свешников Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Свешников Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Свешникова) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Свешников Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Свешников Симон Гаврилович
Отец ребёнка: Свешников Гаврила Иванович
Смерть
После 1840