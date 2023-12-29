Свешников Федот Иванович
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1774
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Свешников Иван Григорьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Свешникова) Катерина Федотовна
Мать ребёнка: Живописцева (Живописцева) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Свешникова) Александра Федотовна
Мать ребёнка: Живописцева (Живописцева) Авдотья Ивановна
Бракосочетание
1809
Рождение ребёнка
?.03.1811
Мать ребёнка: Живописцева (Живописцева) Авдотья Ивановна
Смерть
1812