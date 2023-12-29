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Свешников Федот Иванович

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Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1774

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Свешников Иван Григорьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Свешникова) Катерина Федотовна

Мать ребёнка: Живописцева (Живописцева) Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Свешникова) Александра Федотовна

Мать ребёнка: Живописцева (Живописцева) Авдотья Ивановна

Бракосочетание
1809

Жена: Живописцева (Живописцева) Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
?.03.1811

Сын: Свешников Иван Федотович

Мать ребёнка: Живописцева (Живописцева) Авдотья Ивановна

Смерть
1812

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