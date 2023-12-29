Живописцева (Живописцева) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живописцева (Живописцева) Авдотья Ивановна

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1783

Дата смерти

1856

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Катерина Федотовна

Отец ребёнка: Свешников Федот Иванович

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Александра Федотовна

Отец ребёнка: Свешников Федот Иванович

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1809

Муж: Свешников Федот Иванович

Рождение ребёнка
?.03.1811

Сын: Свешников Иван Федотович

Отец ребёнка: Свешников Федот Иванович

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1856
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
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