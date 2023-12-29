Живописцева (Живописцева) Авдотья Ивановна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1783
Дата смерти1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Катерина Федотовна
Отец ребёнка: Свешников Федот Иванович
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Александра Федотовна
Отец ребёнка: Свешников Федот Иванович
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1809
Рождение ребёнка
?.03.1811
Отец ребёнка: Свешников Федот Иванович
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1856
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя