Свешников Иван Федотович
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения?.03.1811
Дата смерти1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1811
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1831
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ульяна Николаевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Свешникова) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ульяна Николаевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Свешников Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ульяна Николаевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Свешникова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ульяна Николаевна