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Свешников Иван Федотович

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

?.03.1811

Дата смерти

1880

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1811

Отец: Свешников Федот Иванович

Мать: Живописцева (Живописцева) Авдотья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1831

Жена: Свешникова (Свешникова) Ульяна Николаевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Свешников Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ульяна Николаевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Свешникова) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ульяна Николаевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Свешников Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ульяна Николаевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Свешникова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ульяна Николаевна

Смерть
1880

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