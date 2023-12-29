Свешникова (Свешникова) Ульяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Ульяна Николаевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1814

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
1831

Муж: Свешников Иван Федотович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Свешников Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Федотович

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Свешников Иван Федотович

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1836

Сын: Свешников Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Федотович

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Свешников Иван Федотович

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1873
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
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