Свешникова (Свешникова) Ульяна Николаевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1814
Дата смерти1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя
Бракосочетание
1831
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Свешников Иван Федотович
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Иван Федотович
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1836
Сын: Свешников Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Свешников Иван Федотович
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Иван Федотович
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1873
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя