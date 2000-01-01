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Казаков Семён Васильевич

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Место рождения

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)

Дата рождения

Вычислено 1734 ст.

Дата смерти

До 1795 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1704 г.р.

Мать

Вычислено 1682 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1734 ст.

Отец: Казаков Василий Фёдорович

Мать: Сунцова Федосья Матвеевна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.

Сын: Казаков Иван Семёнович

Мать ребёнка: Скрябина Евдокия Осиповна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Сын: Казаков Фадей Семёнович

Мать ребёнка: Скрябина Евдокия Осиповна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1763 ст.

Сын: Казаков Абросим Семёнович

Мать ребёнка: Скрябина Евдокия Осиповна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Сын: Казаков Борис Семёнович

Мать ребёнка: Скрябина Евдокия Осиповна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.

Сын: Казаков Родион Семёнович

Мать ребёнка: Скрябина Евдокия Осиповна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
До 1795 ст.
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