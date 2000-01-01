Казаков Семён Васильевич
Место рожденияд. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Дата рожденияВычислено 1734 ст.
Дата смертиДо 1795 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1734 ст.
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Мать ребёнка: Скрябина Евдокия Осиповна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Мать ребёнка: Скрябина Евдокия Осиповна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1763 ст.
Сын: Казаков Абросим Семёнович
Мать ребёнка: Скрябина Евдокия Осиповна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.
Мать ребёнка: Скрябина Евдокия Осиповна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.
Мать ребёнка: Скрябина Евдокия Осиповна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
До 1795 ст.