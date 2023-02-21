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Казаков Василий Фёдорович

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Место рождения

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)

Дата рождения

Вычислено 1704 ст.

Дата смерти

Около 1746 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1672 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1704 ст.

Отец: Казаков Фёдор Максимович

Мать: не указана

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.

Дочь: Казакова Марья Васильевна

Мать ребёнка: Сунцова Федосья Матвеевна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.

Сын: Казаков Семён Васильевич

Мать ребёнка: Сунцова Федосья Матвеевна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
Около 1746 ст.
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