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Сунцова Федосья Матвеевна

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Место рождения

д. Горбуновская (Хлыновский уезд, Березовский тяглый стан, Подгородная волость)

Дата рождения

Вычислено 1682 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Рождение
Вычислено 1682 ст.

Отец: Сунцов Матвей -

Мать: не указана

д. Горбуновская (Хлыновский уезд, Березовский тяглый стан, Подгородная волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.

Дочь: Казакова Марья Васильевна

Отец ребёнка: Казаков Василий Фёдорович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.

Сын: Казаков Семён Васильевич

Отец ребёнка: Казаков Василий Фёдорович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
Неизвестно
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