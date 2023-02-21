Сунцова Федосья Матвеевна
Место рожденияд. Горбуновская (Хлыновский уезд, Березовский тяглый стан, Подгородная волость)
Дата рожденияВычислено 1682 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1682 ст.
Отец: Сунцов Матвей -
Мать: не указана
д. Горбуновская (Хлыновский уезд, Березовский тяглый стан, Подгородная волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.
Дочь: Казакова Марья Васильевна
Отец ребёнка: Казаков Василий Фёдорович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.
Отец ребёнка: Казаков Василий Фёдорович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
Неизвестно