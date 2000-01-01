Сунцов Матвей - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСунцов Матвей -

Сунцов Матвей -

avatar

Место рождения

д. Горбуновская (Хлыновский уезд, Березовский тяглый стан, Подгородная волость)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Горбуновская (Хлыновский уезд, Березовский тяглый стан, Подгородная волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1682 ст.

Дочь: Сунцова Федосья Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

д. Горбуновская (Хлыновский уезд, Березовский тяглый стан, Подгородная волость)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close