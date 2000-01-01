Казаков Фёдор Максимович
Место рожденияд. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Дата рожденияВычислено 1672 ст.
Дата смертиОколо 1725 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1672 ст.
Отец: Казаков Максим -
Мать: не указана
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.
Сын: Казаков Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.
Дочь: Казакова Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.
Дочь: Казакова Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.
Сын: Казаков Василий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.
Дочь: Казакова Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1712 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1717 ст.
Дочь: Казакова Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1717 ст.
Сын: Казаков Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
Около 1725 ст.