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Казаков Фёдор Максимович

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Место рождения

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)

Дата рождения

Вычислено 1672 ст.

Дата смерти

Около 1725 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1697 г.р.
Вычислено 1702 г.р.
Вычислено 1703 г.р.
Вычислено 1704 г.р.
Вычислено 1707 г.р.
Вычислено 1707 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1672 ст.

Отец: Казаков Максим -

Мать: не указана

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.

Сын: Казаков Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.

Дочь: Казакова Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.

Дочь: Казакова Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.

Сын: Казаков Василий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.

Дочь: Казакова Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.

Сын: Казаков Яков Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1712 ст.

Сын: Казаков Яков' Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1717 ст.

Дочь: Казакова Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1717 ст.

Сын: Казаков Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.

Сын: Казаков Кузьма Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
Около 1725 ст.
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