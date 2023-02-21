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Казаков Родион Семёнович

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Место рождения

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)

Дата рождения

Вычислено 1770 ст.

Дата смерти

1827 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770 ст.

Отец: Казаков Семён Васильевич

Мать: Скрябина Евдокия Осиповна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Казаков Пётр Родионович

Мать ребёнка: Созонтова Агрипина Артамоновна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Казаков Иван Родионович

Мать ребёнка: Созонтова Агрипина Артамоновна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Казакова Евдокия Родионовна

Мать ребёнка: Созонтова Агрипина Артамоновна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
1827 ст.
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