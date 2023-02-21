Казаков Родион Семёнович
Место рожденияд. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Дата рожденияВычислено 1770 ст.
Дата смерти1827 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1770 ст.
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
1797 ст.
Мать ребёнка: Созонтова Агрипина Артамоновна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
1805 ст.
Мать ребёнка: Созонтова Агрипина Артамоновна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Казакова Евдокия Родионовна
Мать ребёнка: Созонтова Агрипина Артамоновна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
1827 ст.