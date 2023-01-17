Созонтова Агрипина Артамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонтова Агрипина Артамоновна

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Место рождения

Ореховцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ореховцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Казаков Пётр Родионович

Отец ребёнка: Казаков Родион Семёнович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Казаков Иван Родионович

Отец ребёнка: Казаков Родион Семёнович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Казакова Евдокия Родионовна

Отец ребёнка: Казаков Родион Семёнович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
Неизвестно
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