Созонтова Агрипина Артамоновна
Место рождения
Дата рождения1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797 ст.
Отец ребёнка: Казаков Родион Семёнович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
1805 ст.
Отец ребёнка: Казаков Родион Семёнович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Казакова Евдокия Родионовна
Отец ребёнка: Казаков Родион Семёнович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
Неизвестно