Скрябина Евдокия Осиповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1737 ст.
Отец: Скрябин Осип Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Отец ребёнка: Казаков Семён Васильевич
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Отец ребёнка: Казаков Семён Васильевич
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1763 ст.
Сын: Казаков Абросим Семёнович
Отец ребёнка: Казаков Семён Васильевич
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.
Отец ребёнка: Казаков Семён Васильевич
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.
Отец ребёнка: Казаков Семён Васильевич
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
Неизвестно