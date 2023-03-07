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Скрябина Евдокия Осиповна

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Место рождения

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1713 г.р.

Мать

Вычислено 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737 ст.

Отец: Скрябин Осип Сергеевич

Мать: Коковихина Ирина Савинова

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.

Сын: Казаков Иван Семёнович

Отец ребёнка: Казаков Семён Васильевич

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Сын: Казаков Фадей Семёнович

Отец ребёнка: Казаков Семён Васильевич

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1763 ст.

Сын: Казаков Абросим Семёнович

Отец ребёнка: Казаков Семён Васильевич

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Сын: Казаков Борис Семёнович

Отец ребёнка: Казаков Семён Васильевич

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.

Сын: Казаков Родион Семёнович

Отец ребёнка: Казаков Семён Васильевич

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
Неизвестно
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