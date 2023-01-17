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Коковихина Ирина Савинова

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Место рождения

Мокрушины, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1713 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1732 г.р.
Вычислено 1734 г.р.
Около 1737 г.р.
Вычислено 1742 г.р.
Вычислено 1742 г.р.
Вычислено 1744 г.р.

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713 ст.

Отец: Коковихин Савин -

Мать: не указана

Мокрушины, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.

Дочь: Скрябина Евдокия' Осиповна

Отец ребёнка: Скрябин Осип Сергеевич

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.

Сын: Скрябин Фёдор Осипович

Отец ребёнка: Скрябин Осип Сергеевич

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.

Дочь: Скрябина Евдокия Осиповна

Отец ребёнка: Скрябин Осип Сергеевич

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Дочь: Скрябина Марина Осиповна

Отец ребёнка: Скрябин Осип Сергеевич

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Сын: Скрябин Июда Осипович

Отец ребёнка: Скрябин Осип Сергеевич

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.

Дочь: Скрябина Гликерия Осиповна

Отец ребёнка: Скрябин Осип Сергеевич

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Дочь: Скрябина Федосия Осиповна

Отец ребёнка: Скрябин Осип Сергеевич

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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