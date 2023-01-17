Коковихина Ирина Савинова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1713 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1713 ст.
Отец: Коковихин Савин -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.
Дочь: Скрябина Евдокия' Осиповна
Отец ребёнка: Скрябин Осип Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.
Отец ребёнка: Скрябин Осип Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.
Дочь: Скрябина Евдокия Осиповна
Отец ребёнка: Скрябин Осип Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.
Дочь: Скрябина Марина Осиповна
Отец ребёнка: Скрябин Осип Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.
Отец ребёнка: Скрябин Осип Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.
Дочь: Скрябина Гликерия Осиповна
Отец ребёнка: Скрябин Осип Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Дочь: Скрябина Федосия Осиповна
Отец ребёнка: Скрябин Осип Сергеевич
Смерть
Неизвестно