Казаков Борис Семёнович
Место рожденияд. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Дата рожденияВычислено 1769 ст.
Дата смерти1829 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1769 ст.
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Казаков Константин Борисович
Мать ребёнка: - Ульяна -
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.
Дочь: Казакова Прасковья Борисовна
Мать ребёнка: - Ульяна -
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Дочь: Казакова Марья Борисовна
Мать ребёнка: - Ульяна -
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.
Дочь: Казакова Прасковья' Борисовна
Мать ребёнка: - Ульяна -
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
01.04.1818 ст.
Мать ребёнка: - Ульяна -
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
11.11.1819 ст.
Мать ребёнка: - Ульяна -
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
1829 ст.