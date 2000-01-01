Казаков Борис Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаков Борис Семёнович

Казаков Борис Семёнович

avatar

Место рождения

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)

Дата рождения

Вычислено 1769 ст.

Дата смерти

1829 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769 ст.

Отец: Казаков Семён Васильевич

Мать: Скрябина Евдокия Осиповна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Казаков Константин Борисович

Мать ребёнка: - Ульяна -

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.

Дочь: Казакова Прасковья Борисовна

Мать ребёнка: - Ульяна -

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Дочь: Казакова Марья Борисовна

Мать ребёнка: - Ульяна -

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.

Дочь: Казакова Прасковья' Борисовна

Мать ребёнка: - Ульяна -

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
01.04.1818 ст.

Сын: Казаков Родион Борисович

Мать ребёнка: - Ульяна -

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
11.11.1819 ст.

Сын: Казаков Платон Борисович

Мать ребёнка: - Ульяна -

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
1829 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close