Казаков Родион Борисович
Место рожденияд. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Дата рождения01.04.1818 ст.
Дата смертиПосле 01.01.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
01.04.1818 ст.
Отец: Казаков Борис Семёнович
Мать: - Ульяна -
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1842 ст.
Сын: Казаков Мартьян Родионович
Мать ребёнка: Вычагжанина Марфа Лупповна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.
Мать ребёнка: Вычагжанина Марфа Лупповна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1849 ст.
Дочь: Казакова Меланья Родионовна
Мать ребёнка: Вычагжанина Марфа Лупповна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1850 ст.
Мать ребёнка: Вычагжанина Марфа Лупповна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.
Мать ребёнка: Вычагжанина Марфа Лупповна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Бракосочетание
07.04.1858
Бракосочетание
07.04.1858 ст.
Рождение ребёнка
22.04.1859 ст.
Мать ребёнка: Вычагжанина Марфа Лупповна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
После 01.01.1901