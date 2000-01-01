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Казаков Родион Борисович

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Место рождения

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)

Дата рождения

01.04.1818 ст.

Дата смерти

После 01.01.1901

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1769 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Жена

Между 1827 и 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1818 ст.

Отец: Казаков Борис Семёнович

Мать: - Ульяна -

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1842 ст.

Сын: Казаков Мартьян Родионович

Мать ребёнка: Вычагжанина Марфа Лупповна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.

Сын: Казаков Иван Родионович

Мать ребёнка: Вычагжанина Марфа Лупповна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1849 ст.

Дочь: Казакова Меланья Родионовна

Мать ребёнка: Вычагжанина Марфа Лупповна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1850 ст.

Сын: Казаков Иван Родионович

Мать ребёнка: Вычагжанина Марфа Лупповна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.

Сын: Казаков Захар Родионович

Мать ребёнка: Вычагжанина Марфа Лупповна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Бракосочетание
07.04.1858

Жена: Вычагжанина Марфа Лупповна

Бракосочетание
07.04.1858 ст.

Жена: Вычагжанина Марфа Лупповна

Рождение ребёнка
22.04.1859 ст.

Сын: Казаков Яков Родионович

Мать ребёнка: Вычагжанина Марфа Лупповна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
После 01.01.1901
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