Вычагжанина Марфа Лупповна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1827 и 1829 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Между 1827 и 1829 ст.
Отец: Вычагжанин Лупп Максимович
Мать: - Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1842 ст.
Сын: Казаков Мартьян Родионович
Отец ребёнка: Казаков Родион Борисович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.
Отец ребёнка: Казаков Родион Борисович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1849 ст.
Дочь: Казакова Меланья Родионовна
Отец ребёнка: Казаков Родион Борисович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1850 ст.
Отец ребёнка: Казаков Родион Борисович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.
Отец ребёнка: Казаков Родион Борисович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Бракосочетание
07.04.1858
Бракосочетание
07.04.1858 ст.
Рождение ребёнка
22.04.1859 ст.
Отец ребёнка: Казаков Родион Борисович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)