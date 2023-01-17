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Вычагжанина Марфа Лупповна

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Место рождения

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1827 и 1829 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1829 ст.

Отец: Вычагжанин Лупп Максимович

Мать: - Ирина Ивановна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1842 ст.

Сын: Казаков Мартьян Родионович

Отец ребёнка: Казаков Родион Борисович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.

Сын: Казаков Иван Родионович

Отец ребёнка: Казаков Родион Борисович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1849 ст.

Дочь: Казакова Меланья Родионовна

Отец ребёнка: Казаков Родион Борисович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1850 ст.

Сын: Казаков Иван Родионович

Отец ребёнка: Казаков Родион Борисович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.

Сын: Казаков Захар Родионович

Отец ребёнка: Казаков Родион Борисович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Бракосочетание
07.04.1858

Муж: Казаков Родион Борисович

Бракосочетание
07.04.1858 ст.

Муж: Казаков Родион Борисович

Рождение ребёнка
22.04.1859 ст.

Сын: Казаков Яков Родионович

Отец ребёнка: Казаков Родион Борисович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
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