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Вычагжанин Лупп Максимович

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Место рождения

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1806 ст.

Дата смерти

Около 1840 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1777 г.р.

Мать

Вычислено 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806 ст.

Отец: Вычагжанин Максим Иванович

Мать: - Ирина Петровна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1829 ст.

Дочь: Вычагжанина Марфа Лупповна

Мать ребёнка: - Ирина Ивановна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Сын: Вычагжанин Афанасий Луппович

Мать ребёнка: - Ирина Ивановна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1836 ст.

Сын: Вычагжанин Яков Луппович

Мать ребёнка: - Ирина Ивановна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1840 ст.
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