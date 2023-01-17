Вычагжанин Лупп Максимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1806 ст.
Дата смертиОколо 1840 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1806 ст.
Отец: Вычагжанин Максим Иванович
Мать: - Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1829 ст.
Дочь: Вычагжанина Марфа Лупповна
Мать ребёнка: - Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Сын: Вычагжанин Афанасий Луппович
Мать ребёнка: - Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1836 ст.
Мать ребёнка: - Ирина Ивановна
Смерть
Около 1840 ст.