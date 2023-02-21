- Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1771 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771 ст.
Отец: - Пётр' -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.
Дочь: Вычагжанина Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Вычагжанин Максим Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.
Сын: Вычагжанин Никита Максимович
Отец ребёнка: Вычагжанин Максим Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Сын: Вычагжанин Лупп Максимович
Отец ребёнка: Вычагжанин Максим Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Сын: Вычагжанин Василий Максимович
Отец ребёнка: Вычагжанин Максим Иванович
Смерть
Неизвестно