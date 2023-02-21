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- Ирина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1771 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771 ст.

Отец: - Пётр' -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.

Дочь: Вычагжанина Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Вычагжанин Максим Иванович

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.

Сын: Вычагжанин Никита Максимович

Отец ребёнка: Вычагжанин Максим Иванович

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Сын: Вычагжанин Лупп Максимович

Отец ребёнка: Вычагжанин Максим Иванович

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Сын: Вычагжанин Василий Максимович

Отец ребёнка: Вычагжанин Максим Иванович

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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