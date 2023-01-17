Вычагжанин Максим Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1777 ст.
Дата смертиОколо 1857 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777 ст.
Отец: Вычагжанин Иван Власович
Мать: - Марфа Родионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.
Дочь: Вычагжанина Ирина Максимовна
Мать ребёнка: - Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.
Сын: Вычагжанин Никита Максимович
Мать ребёнка: - Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Сын: Вычагжанин Лупп Максимович
Мать ребёнка: - Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Сын: Вычагжанин Василий Максимович
Мать ребёнка: - Ирина Петровна
Смерть
Около 1857 ст.