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Вычагжанин Максим Иванович

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Место рождения

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1777 ст.

Дата смерти

Около 1857 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1753 г.р.

Мать

Вычислено 1754 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777 ст.

Отец: Вычагжанин Иван Власович

Мать: - Марфа Родионовна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.

Дочь: Вычагжанина Ирина Максимовна

Мать ребёнка: - Ирина Петровна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.

Сын: Вычагжанин Никита Максимович

Мать ребёнка: - Ирина Петровна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Сын: Вычагжанин Лупп Максимович

Мать ребёнка: - Ирина Петровна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Сын: Вычагжанин Василий Максимович

Мать ребёнка: - Ирина Петровна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1857 ст.
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