Вычагжанин Василий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вычагжанин Василий Максимович

Место рождения

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1810 ст.

Дата смерти

Около 1835 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.

Отец: Вычагжанин Максим Иванович

Мать: - Ирина Петровна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1835 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.

Дочь: Вычагжанина Феодора Васильевна

Мать ребёнка: - Ольга Харлампиевна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Вычагжанина Стефанида Васильевна

Мать ребёнка: - Ольга Харлампиевна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.

Дочь: Вычагжанина Неонила Васильевна

Мать ребёнка: - Ольга Харлампиевна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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