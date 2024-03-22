Вычагжанин Василий Максимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1810 ст.
Дата смертиОколо 1835 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.
Отец: Вычагжанин Максим Иванович
Мать: - Ирина Петровна
Смерть
Около 1835 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.
Дочь: Вычагжанина Феодора Васильевна
Мать ребёнка: - Ольга Харлампиевна
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Вычагжанина Стефанида Васильевна
Мать ребёнка: - Ольга Харлампиевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.
Дочь: Вычагжанина Неонила Васильевна
Мать ребёнка: - Ольга Харлампиевна