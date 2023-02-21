- Ольга Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Ольга Харлампиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.

Дочь: Вычагжанина Феодора Васильевна

Отец ребёнка: Вычагжанин Василий Максимович

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Вычагжанина Стефанида Васильевна

Отец ребёнка: Вычагжанин Василий Максимович

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.

Дочь: Вычагжанина Неонила Васильевна

Отец ребёнка: Вычагжанин Василий Максимович

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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