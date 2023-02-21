- Ольга Харлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.
Дочь: Вычагжанина Феодора Васильевна
Отец ребёнка: Вычагжанин Василий Максимович
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Вычагжанина Стефанида Васильевна
Отец ребёнка: Вычагжанин Василий Максимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.
Дочь: Вычагжанина Неонила Васильевна
Отец ребёнка: Вычагжанин Василий Максимович
Смерть
Неизвестно