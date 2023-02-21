- Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.
Отец: - Иван -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1829 ст.
Дочь: Вычагжанина Марфа Лупповна
Отец ребёнка: Вычагжанин Лупп Максимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Сын: Вычагжанин Афанасий Луппович
Отец ребёнка: Вычагжанин Лупп Максимович
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1836 ст.
Отец ребёнка: Вычагжанин Лупп Максимович
Смерть
Неизвестно