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- Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.

Отец: - Иван -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1827 и 1829 ст.

Дочь: Вычагжанина Марфа Лупповна

Отец ребёнка: Вычагжанин Лупп Максимович

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Сын: Вычагжанин Афанасий Луппович

Отец ребёнка: Вычагжанин Лупп Максимович

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1836 ст.

Сын: Вычагжанин Яков Луппович

Отец ребёнка: Вычагжанин Лупп Максимович

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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