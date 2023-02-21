- Ульяна -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Казаков Константин Борисович
Отец ребёнка: Казаков Борис Семёнович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.
Дочь: Казакова Прасковья Борисовна
Отец ребёнка: Казаков Борис Семёнович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Дочь: Казакова Марья Борисовна
Отец ребёнка: Казаков Борис Семёнович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.
Дочь: Казакова Прасковья' Борисовна
Отец ребёнка: Казаков Борис Семёнович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
01.04.1818 ст.
Отец ребёнка: Казаков Борис Семёнович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
11.11.1819 ст.
Отец ребёнка: Казаков Борис Семёнович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
Неизвестно