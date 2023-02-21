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- Ульяна -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Казаков Константин Борисович

Отец ребёнка: Казаков Борис Семёнович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.

Дочь: Казакова Прасковья Борисовна

Отец ребёнка: Казаков Борис Семёнович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Дочь: Казакова Марья Борисовна

Отец ребёнка: Казаков Борис Семёнович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.

Дочь: Казакова Прасковья' Борисовна

Отец ребёнка: Казаков Борис Семёнович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
01.04.1818 ст.

Сын: Казаков Родион Борисович

Отец ребёнка: Казаков Борис Семёнович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
11.11.1819 ст.

Сын: Казаков Платон Борисович

Отец ребёнка: Казаков Борис Семёнович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
Неизвестно
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