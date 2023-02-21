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Казакова Прасковья' Борисовна

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Место рождения

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)

Дата рождения

Вычислено 1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1769 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813 ст.

Отец: Казаков Борис Семёнович

Мать: - Ульяна -

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Бракосочетание
До 1857

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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