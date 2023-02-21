Казакова Прасковья' Борисовна
Место рожденияд. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Дата рожденияВычислено 1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1813 ст.
Отец: Казаков Борис Семёнович
Мать: - Ульяна -
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Бракосочетание
До 1857
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно