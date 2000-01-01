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Казаков Платон Борисович

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Место рождения

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)

Дата рождения

11.11.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1769 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1819 ст.

Отец: Казаков Борис Семёнович

Мать: - Ульяна -

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Казаков Василий Платонович

Мать ребёнка: - Марья Деевна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Казаков Иван Платонович

Мать ребёнка: - Марья Деевна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
Неизвестно
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