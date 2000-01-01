Казаков Платон Борисович
Место рожденияд. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Дата рождения11.11.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.11.1819 ст.
Отец: Казаков Борис Семёнович
Мать: - Ульяна -
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Казаков Василий Платонович
Мать ребёнка: - Марья Деевна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
1846 ст.
Мать ребёнка: - Марья Деевна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
Неизвестно