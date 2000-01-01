- Марья Деевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Казаков Василий Платонович
Отец ребёнка: Казаков Платон Борисович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
1846 ст.
Отец ребёнка: Казаков Платон Борисович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
Неизвестно