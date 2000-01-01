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- Марья Деевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Казаков Василий Платонович

Отец ребёнка: Казаков Платон Борисович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Казаков Иван Платонович

Отец ребёнка: Казаков Платон Борисович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
Неизвестно
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