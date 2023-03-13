Овчинниковъ Мосей
Место рождения
Дата рождения1738
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Овчинниковъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Сын: Овчинниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Овчинникова (Родионова) Авдотья
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Овчинникова) Катерина
Мать ребёнка: Овчинникова (Родионова) Авдотья
Рождение ребёнка
1768
Сын: Овчинниковъ Автономъ
Мать ребёнка: Овчинникова (Родионова) Авдотья
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Овчинникова) Ефросинья
Мать ребёнка: Овчинникова (Родионова) Авдотья