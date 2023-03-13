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Овчинниковъ Мосей

Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Овчинниковъ Андрей

Мать: Овчинникова Фекла Трофимова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова (Родионова) Авдотья

Рождение ребёнка
1757

Сын: Овчинниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Овчинникова (Родионова) Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Овчинникова) Катерина

Мать ребёнка: Овчинникова (Родионова) Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Овчинниковъ Автономъ

Мать ребёнка: Овчинникова (Родионова) Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Овчинникова) Ефросинья

Мать ребёнка: Овчинникова (Родионова) Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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