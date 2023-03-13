Овчинникова Фекла Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Овчинниковъ Осипъ
Отец ребёнка: Овчинниковъ Андрей
Рождение ребёнка
1738
Сын: Овчинниковъ Мосей
Отец ребёнка: Овчинниковъ Андрей
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Овчинниковъ Андрей
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Овчинниковъ Андрей
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчинниковъ Андрей