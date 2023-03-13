Овчинникова Фекла Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Фекла Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Овчинниковъ Осипъ

Отец ребёнка: Овчинниковъ Андрей

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Овчинниковъ Мосей

Отец ребёнка: Овчинниковъ Андрей

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Овчинниковъ Андрей

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Овчинниковъ Андрей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинниковъ Андрей

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