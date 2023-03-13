Овчинниковъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1708
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Овчинниковъ Петръ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737
Сын: Овчинниковъ Осипъ
Мать ребёнка: Овчинникова Фекла Трофимова
Рождение ребёнка
1738
Сын: Овчинниковъ Мосей
Мать ребёнка: Овчинникова Фекла Трофимова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Овчинникова) Агрофена
Мать ребёнка: Овчинникова Фекла Трофимова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Овчинникова) Устинья
Мать ребёнка: Овчинникова Фекла Трофимова
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан