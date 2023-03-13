Овчинниковъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинниковъ Андрей

Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1708

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Овчинниковъ Петръ

Мать: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Фекла Трофимова

Рождение ребёнка
1737

Сын: Овчинниковъ Осипъ

Мать ребёнка: Овчинникова Фекла Трофимова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Овчинниковъ Мосей

Мать ребёнка: Овчинникова Фекла Трофимова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Овчинникова) Агрофена

Мать ребёнка: Овчинникова Фекла Трофимова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Овчинникова) Устинья

Мать ребёнка: Овчинникова Фекла Трофимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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