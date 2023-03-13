Овчинниковъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинниковъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Пол

Мужской

Отец

1630 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: Овчинниковъ Иванъ Ивановъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1693

Сын: Овчинниковъ Андрей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Овчинниковъ Андрей

Мать ребёнка: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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