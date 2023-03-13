Овчинниковъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1683
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: Овчинниковъ Иванъ Ивановъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1693
Сын: Овчинниковъ Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Овчинниковъ Андрей
Мать ребёнка: не указана
Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана