Овчинниковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Овчинниковъ Мосей
Мать: Овчинникова Авдотья
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Овчинникова Анисья Савельева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Овчинниковъ Пахомъ
Мать ребёнка: Овчинникова Анисья Савельева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Овчинникова Марина
Мать ребёнка: Овчинникова Анисья Савельева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Олена
Мать ребёнка: Овчинникова Анисья Савельева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Овчинниковъ Егоръ
Мать ребёнка: Овчинникова Анисья Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчинникова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно