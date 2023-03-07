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Овчинниковъ Иванъ

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Овчинниковъ Мосей

Мать: Овчинникова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Овчинникова Анисья Савельева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Овчинниковъ Пахомъ

Мать ребёнка: Овчинникова Анисья Савельева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Овчинникова Марина

Мать ребёнка: Овчинникова Анисья Савельева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Олена

Мать ребёнка: Овчинникова Анисья Савельева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Овчинниковъ Егоръ

Мать ребёнка: Овчинникова Анисья Савельева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Анисья Савельева

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