Овчинникова Анисья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Анисья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинниковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Овчинникова) Татьяна

Отец ребёнка: Овчинниковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Овчинниковъ Пахомъ

Отец ребёнка: Овчинниковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Овчинникова Марина

Отец ребёнка: Овчинниковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Овчинникова) Олена

Отец ребёнка: Овчинниковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Овчинниковъ Егоръ

Отец ребёнка: Овчинниковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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