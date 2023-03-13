Овчинникова Анисья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчинниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Овчинникова) Татьяна
Отец ребёнка: Овчинниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Овчинниковъ Пахомъ
Отец ребёнка: Овчинниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Овчинникова Марина
Отец ребёнка: Овчинниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Овчинникова) Олена
Отец ребёнка: Овчинниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Овчинниковъ Егоръ
Отец ребёнка: Овчинниковъ Иванъ