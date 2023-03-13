Овчинникова (Родионова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Родионова) Авдотья

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Родионовъ Гаврила

Мать: Родинова Пелагея Алексеева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинниковъ Мосей

Рождение ребёнка
1757

Сын: Овчинниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Овчинниковъ Мосей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Овчинникова) Катерина

Отец ребёнка: Овчинниковъ Мосей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Овчинниковъ Автономъ

Отец ребёнка: Овчинниковъ Мосей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Овчинникова) Ефросинья

Отец ребёнка: Овчинниковъ Мосей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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