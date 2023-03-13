Овчинникова (Родионова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1737
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Родионовъ Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчинниковъ Мосей
Рождение ребёнка
1757
Сын: Овчинниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Овчинниковъ Мосей
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Овчинникова) Катерина
Отец ребёнка: Овчинниковъ Мосей
Рождение ребёнка
1768
Сын: Овчинниковъ Автономъ
Отец ребёнка: Овчинниковъ Мосей
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Овчинникова) Ефросинья
Отец ребёнка: Овчинниковъ Мосей