Родинова Пелагея Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родіоновъ Николай
Отец ребёнка: Родионовъ Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родионовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1736
Сын: Родионовъ Максимъ
Отец ребёнка: Родионовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Овчинникова (Родионова) Авдотья
Отец ребёнка: Родионовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1741
Сын: Родионовъ Мартынъ
Отец ребёнка: Родионовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1743
Сын: Родионовъ Иванъ
Отец ребёнка: Родионовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1744
Дочь: (Родионова) Дарія
Отец ребёнка: Родионовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1747
Сын: Родионовъ Сергей
Отец ребёнка: Родионовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Родионова) Федосья
Отец ребёнка: Родионовъ Гаврила