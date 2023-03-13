Родинова Пелагея Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родинова Пелагея Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родіоновъ Николай

Отец ребёнка: Родионовъ Гаврила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионовъ Гаврила

Рождение ребёнка
1736

Сын: Родионовъ Максимъ

Отец ребёнка: Родионовъ Гаврила

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Овчинникова (Родионова) Авдотья

Отец ребёнка: Родионовъ Гаврила

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Родионовъ Мартынъ

Отец ребёнка: Родионовъ Гаврила

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Родионовъ Иванъ

Отец ребёнка: Родионовъ Гаврила

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Родионова) Дарія

Отец ребёнка: Родионовъ Гаврила

Рождение ребёнка
1747

Сын: Родионовъ Сергей

Отец ребёнка: Родионовъ Гаврила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Родионова) Федосья

Отец ребёнка: Родионовъ Гаврила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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