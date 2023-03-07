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Овчинниковъ Автономъ

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Овчинниковъ Мосей

Мать: Овчинникова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Овчинникова Степанида

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Овчинникова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Овчинникова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Овчинниковъ Владимиръ

Мать ребёнка: Овчинникова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Овчинниковъ Григорий

Мать ребёнка: Овчинникова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Овчинниковъ Афонасий

Мать ребёнка: Овчинникова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Степанида

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