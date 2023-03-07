Овчинниковъ Автономъ
Место рождения
Дата рождения1768
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Овчинниковъ Мосей
Мать: Овчинникова Авдотья
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Овчинникова Степанида
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Овчинникова Авдотья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Овчинникова Авдотья
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Овчинникова Авдотья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Овчинниковъ Григорий
Мать ребёнка: Овчинникова Авдотья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Овчинниковъ Афонасий
Мать ребёнка: Овчинникова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчинникова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчинникова Степанида