Овчинникова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчинниковъ Автономъ
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Овчинникова) Пелагея
Отец ребёнка: Овчинниковъ Автономъ
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Овчинникова) Фекла
Отец ребёнка: Овчинниковъ Автономъ
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Овчинниковъ Автономъ
Рождение ребёнка
1812
Сын: Овчинниковъ Григорий
Отец ребёнка: Овчинниковъ Автономъ
Рождение ребёнка
1815
Сын: Овчинниковъ Афонасий
Отец ребёнка: Овчинниковъ Автономъ