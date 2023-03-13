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Овчинникова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинниковъ Автономъ

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Овчинникова) Пелагея

Отец ребёнка: Овчинниковъ Автономъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Овчинникова) Фекла

Отец ребёнка: Овчинниковъ Автономъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Овчинниковъ Владимиръ

Отец ребёнка: Овчинниковъ Автономъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Овчинниковъ Григорий

Отец ребёнка: Овчинниковъ Автономъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Овчинниковъ Афонасий

Отец ребёнка: Овчинниковъ Автономъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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